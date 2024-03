Veebruari lõpus pälvis Haljala valla elutööpreemia kultuuri- ja muusikamees Lembit Kirsipu, kes on Haljala rahvamajas ametis olnud alates selle valmimisest 1985. aastal. Kui arvesse võtta ka Viru kolhoosis muusikuna töötamist, on ta kohalikku kultuuri- ja muusikaellu panustanud peagi juba 41 aastat. Lisaks on Lembit Kirsipu ligi 20 aastat õpetanud kohalikele noortele kitarri ja tantsutanud rahvast mitme bändi koosseisus.