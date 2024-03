Arvamus ⟩ Õppetunnid ühelt surnud beebilt

Nädal enam kui üks kuu väldanud sündmus on jõudnud avalikkuse ees järgmisesse etappi. Ema on leitud. Üks beebi, kellele ei jõutud nimegi panna, kelle hingetõmbed siin maailmas jäid üürikeseks, on surnud. Inimeste esmane reaktsioon on mõistetav: meelepaha on suunatud lapse ilmaletooja suunas. Sest kuidas saab nii käituda? Ei saagi, mõistus tõrgub omaks võtmast mõtet, et keegi saab käituda nii lapsega, kelle ta ise on sünnitanud.

Aga kogu selle loo valguses on veel paljut, millele olen mõelnud. Võibolla on see miski, mida üks surnud pisike poiss meile õpetada saab. Olen enam kui kuu vältel oodanud üht küsimust, aga seda pole küsitud. On küsitletud sünnitanud naise naabreid, on küsitletud naise sugulasi, kes kõik, mõistagi, on toimunust šokis. Aga mitte kuskilt ei ole ma silmanud küsimust – kus on isa?

Kuskil peaks olema murest murtud isa, kelle laps on surnud. Kuskil peaks olema murest murtud mees, kelle naine tegi kõige kohutavama mõeldava teo maailmas ja hülgas oma vastsündinud imiku. Aga seda pole küsitud ja see justkui ei huvitakski kedagi. DNA alusel on võimalik kindlaks teha ema, tema on leitud. Jah, meil pole veel kõiki vastuseid, miks olukord üldse nii kohutavaks kujunes, aga meil on olemas selle loo koletis. Naine.