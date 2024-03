Kontrolli käigus tabatud kihutajale mõisteti 10 päeva aresti

Jõhvi jaoskonna välijuht Ville Ränik nentis, et liigne kiirustamine on probleemiks igal varakevadel. "Ent suurtel kiirustel kihutamine jätab juhile endale, aga ka teistele kaasliiklejatele õigupoolest väga vähe võimalusi ohuolukorra tekkides sellele adekvaatselt ja õigeaegselt reageerida. Olgu põhjenduseks möödasõit või mõni muu manööver, tavaliiklus ei ole koht, kus oma auto võimeid katsetada. Risk traagilisteks tagajärgedeks on liigagi kõrge," selgitas Ränik.