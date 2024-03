Tapal kadunuks jäänud Julijonat on otsida aidanud ka ajateenijad

Lisaks suurtele politseijõududele on kaasatud abipolitseinikud, abis on käinud sadakond kaitseväe ajateenijat, vabatahtlikud MTÜ-st Iga Elu, Tapa vabatahtlikud otsijad ning Kadrina vabatahtlikud päästjad. Kontrollitud on naise võimalikke asukohti, tehtud maastikuotsingut, kuid seni pole teda kahjuks leida õnnestunud.