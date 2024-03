Repliik: ehitame talvel, suusatame suvel

Kui siis talvepakaste saabudes hoonekarpi püsti hakati panema, ei olnud seda võimalik teha teisiti kui suure telgi all. Tänapäeval kivistuvad segud küll ka –15 kraadi juures, kuid see tundub siiski ressursi raiskamisena.

On see nüüd juhus või mitte, aga suusamaja valmib 30. juulil. Eks siis saab näha, kuidas linti lõikama hakatakse. Kas vallavanem tuleb kohale suusavarustuses või päevitusriietes?

Hoone tehakse 270 ruutmeetrit suur, kuid kuuldavasti ei mahu sinna kõik suusad ära. Kas ruumide paigutus suusamajas on ikka optimaalne, ja kui ei ole, kas on seda võimalik muuta enne, kui maja valmis saab? Muidu valmib järjekordne hoone, mida on küll ilus vaadata, kuid mille pärast tagaselja naeru pugistama hakatakse.