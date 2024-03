Lemmiklooma jooksuaeg võib kalliks maksma minna

«Üldiselt on ikka niimoodi, et on peremehi, kes käivad oma lemmikutega arstil harjumuspäraselt, ja on neid inimesi, kes võtavad selle teekonna ette kord aastas või kui häda juba käes on,» rääkis Väike-Maarja loomakliiniku veterinaar Hannes Vainult ja lisas, et kevaditi käiakse tervisekontrollis pisut rohkem, seega tasub arvestada pikema ooteajaga.

Vainulti sõnul on kevadel kõige levinumad protseduurid seotud ussi- ja puugitõrjega. Kuna puugid hakkavad esimese soojaga aktiivselt tegutsema, tasub tõrje aegsasti ette võtta. Lahendusi on erinevaid: on tablette, mida kasutatakse hooaja jooksul üks kord, teisalt on vahendeid, mida manustatakse lühema aja tagant. Samuti on kindluse mõttes võimalik lemmikule soetada puugirihm, mis takistab parasiite loomale kinnitumast. Loomaarst rääkis, et suukaudselt manustatavad ravimid puuke ei tõrju, aga puuk sureb enne, kui haigus üle kandub. Ta lisas, et usside vastu pikaajalist rohtu ei ole, ussirohtu on mõistlik loomale anda jooksvalt.