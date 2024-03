Vahetusõpilaseks Hiroshimasse. Rakvere riigigümnaasiumi neiu sai elumuutva kogemuse

Agne Pillesaar pereisa Takeo ja pereema Tomokoga Hiroshimas. All vasakul paistab 1945. aasta tuumarünnakus hävinud Genbaku katedraal, mis on praegu osa Rahu aiast.

Agne Pillesaar on pealtnäha uje ja tagasihoidlik neiu. Ta õppis omal käel jaapani keelt, et aasta aega Jaapanis keskkoolis käia. Selle ajaga nägi ta nii mõndagi harjumuspärast, ainulaadset ja muigama panevat, aga ka sügavalt nukrat. «See kõik algas sellest, kui mul 2017. aasta paiku tekkis huvi jaapani muusika vastu. Kuna ma ei saanud sõnadest aru, aga mulle väga meeldis see muusika, otsustasin keelt hakata õppima,» meenutas Agne Pillesaar.