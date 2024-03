Lilleilu ja värske ampsu jaoks tuleb seemned praegu mulda pista

Rakvere Maarahvapoe klienditeenindaja Signe Siniorg rääkis, et paprika peaks juba külvatud olema. «Mitte kunagi pole hilja, muidugi. Isegi nüüd taimi maha panna pole hilja ja jõuavad veel hooajaks kenaks küpseda, muretseda pole tarvis,» julgustas Siniorg aiatoimetustega algust tegema.

Parim aeg on klienditeenindaja sõnutsi praegu aga tomati eelkasvatusega algust teha. Just tomatiseemned on ka Maarahvapoes parajasti kõige menukamaks kaubaartikliks. Sini­oru sõnul meeldivad inimestele ikka kodumaised sordid: «Malle», «Pille», «Tolstoi». Ka «Härjasüdant» ostetakse ja istutatakse tihti.