Ekspert jagab nippe, kuidas õigesti puhastada teleriekraani

Kuigi uuemate telerite pilt on suurepärase kvaliteediga, on tolm ja plekid ekraani võimsaimateks vaenlasteks. Tolm on lausa nii kuri vaenlane, et võib mõjutada pildikvaliteeti ja teleri üldist toimimist. Elektroonikaettevõtte LG Electronics tehnikaeksperdi Heivo Porgi sõnul ei tea paljud inimesed, et ka teleriekraani tuleb regulaarselt puhastada.