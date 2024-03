Moe OÜ pälvis tiitli "Maa sool"

Moe OÜ pälvis tunnustuse selle eest, et lisaks tootmisele on ettevõte viimastel aastatel palju panustanud nii ajaloolise Moe tehasekompleksi taastamisse kui ka sealsesse mõisa viinatööstuse rajanud Jakob Kurbergi pärandi hoidmisse.

Esimesed andmed Moe külas asuva viinaköögi kohta pärinevad aastast 1688. Aegade jooksul on Moel asuv tehas mitu korda omanikku vahetanud ning viina- ja piirituse tootmist on ümber korraldanud. Tänapäeval toodab Moe OÜ seal peenviinasid ning kompleksis tegutseb ka õllevabrik, mille üks osanik on Moe OÜ.