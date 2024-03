Baltech OÜ hakkab Veltsi külje alla arendama esialgu veel nimetut küla

Liilia Part kinnitas, et tegemist ei ole mitte kauge tulevikuplaaniga, vaid kõige optimistlikuma kava põhjal võiks esimeste majade ehitus alata juba tänavu. "Kõik oleneb asjaajamise kiirusest vallas. Meile igatahes lubati küll, et ehk on juba poole aasta pärast dokumendid olemas, ja kui see nii on, siis viivitamise plaani pole. Ka minu enda perele on plaanis eramu ehitada sellesse külla ja meie oleme valmis kohe alustama," rääkis ta.