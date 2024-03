Vähendame tülikate 1- ja 2-sendiste kasutamist

Enamikku pisisentidest kasutataksegi paraku vaid üks kord – siis, kui me neid poest või turult müüja käest saame. Küllap on pea kõigil kogemus, et pisisendid jäävad rahakotti, taskupõhja või koju kapi peale lihtsalt seisma ja kaovad lõpuks ära. Nende ostujõud on väike ja nii pole motivatsiooni neid maksmisel pidevalt kasutada. Ühesõnaga on pisisendid tülikad kõigi jaoks, nende tootmine koormab keskkonda ja kogu kulu, mis nende tootmise, kohaletoimetamise ja käitlemisega kaasneb, maksame kinni meie tarbijatena, kellel need mündid seejärel kuhugi seisma jäävad.