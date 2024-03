Juhtkiri: tähistame emakeelepäeva

Emakeelepäeval on paslik sügavamalt mõelda Carl Robert Jakobsoni sõnadele: «Keel on rahva kõige kallim pärandus. Keel on, mis rahva rahvaks teeb.» Meie kallis eesti keel tundub sedavõrd enesestmõistetav, et selle tähenduse üle enamasti ei juurelda. Emakeel on nii argine ja igioma, et seda ei panda tähele, aga kui mittemärkamisest saab hoolimatus, on kuri karjas.