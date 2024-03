Selts Meelespea, kuhu kuulub üle 80 liikme, on Võsu ja ümberkaudsete külade aktiivseid, veidi nooremaid ja veidi vanemaid inimesi koondav ühing, mille eesmärgiks on üheskoos teha ja korda saata, edendada kohalikku kultuuri- ja seltsielu.

Laupäeval tähistati Võsu rannaklubis kohaliku Meelespea seltsi 30. aastapäeva. Seltsi ametlik nimi on küll Võsu eakate selts Meelespea, kuid hingelt noored seltsilised rääkisid peol, et tegelikult on ikka täitsa arusaamatu, miks on seltsi nimes eakad esile toodud.