Naiskodukaitse Viru ringkonna esinaine Mariella Liivak: «Kümme aastat läks naiskodukaitses jänesekostüümist esinaise õlasallini»

Pea 20 aastat lasteaias töötanud Liivak osales nimelt koos kolleegidega naiskodukaitse korraldatud matkal ja leidis, et kostümeerituna on matkata hoopis lõbusam. Nüüdseks on jänkukostüüm ajalugu ja naiskodukaitsja kannab uhkusega esinaise õlasalli.