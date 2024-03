Tapa raudteejaama veetorni ja depoo remondi järel võetakse käsile vaksalihoone

Kolme ja poole kuuga on renoveerimine jõudsalt edenenud. «Veetornis on fassaadi taastamine lõpusirgel. Depoo osas käib lagunenud seinaosade taastamine. Taastatud on katusekonstruktsioon ja rajatud on ka valtsplekist katus circa 90 protsendi ulatuses,» rääkis Arumetsa.