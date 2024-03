Transpordifirma veok viib Rakvere sümbolid laia maailma

Firma transpordiosakonna juhataja Sten Eric Nirgi rääkis, et kuigi ettevõtte juubel on aasta pärast, otsustati pidustustega juba praegu pihta hakata. "Konkreetne veok liigub põhiliselt Eesti ja Soome vahel ning usun, et see pakub paljudele soomlastele äratundmisrõõmu," ütles Nirgi ning lisas, et auto on juba ligi kuu aega tööpostil olnud. "Kuna me oleme kohalik ettevõte, siis selle teo peamine eesmärk on Rakveret veelgi rohkem pilti tuua".