Rakvere linna lastevanemad uurisid ise, mida nad lasteaedade liitmisest arvavad

Paljud Rakvere linna lastevanemad leidsid, et kuna lasteaedade liitmine on ette võetud kiirustades ja kaasatud pole mõjutatud inimesi, tuleks kõigepealt välja selgitada, mida vanemad ise asjast arvavad. Triinu lasteaia hoolekogu esimees Anti Palmi märkis linnavolikogule saadetud ühisläkituses, et vanemad ja lasteaedade personal soovivad mõistlikumat asjaajamist. Läkituses nenditi, et ühendamisele lähenetakse liialt arvude keeles ja kogukonda hoidvalt on võimalik jõuda märksa tugevama tulemuseni, samuti seda, et linnavalitsuse plaan ei sisalda lastevanemate hinnangul konkreetseid mõõdetavaid tulemusi, millega saaks muudatuse edu mõõta.