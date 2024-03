Vaade: tea, mis toimub su keldris

Ukraina sõja kogemus on näidanud, et üks harilik kelder võib olla täiuslik paik, kuhu mürsukildude lendamise korral peituda. Aga kui sealt leiab eest paarikümne aasta jooksul moodustunud prahihunniku, siis kuhu need inimesed veel mahuvad? Eks seal korra loomine omamoodi raske ole, eriti veel majades, kus üürnikud vahetuvad tihti ning sodi aina koguneb. Me suudame pisarsilmil iga mõne aasta tagant laulukaare all laulda, kui ilus isamaa on, aga võtta end kokku ja natukene koristada tundub üliinimliku pingutusena. Eriti veel, kui puuduvad heas mõttes peast hullud eestvedajad.