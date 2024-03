Rakveres saab näha kolme rahvatantsuansambli ühiskontserti

Kolme rühma ühiskontserdi idee taga on Tallinna tehnikaülikooli tantsuansambel Kuljus, kes tähistab sügisel oma 75. sünnipäeva. Rahvatantsuansamblis Kuljus on viis segarühma ligi 100 tantsijaga, ansambli kunstiline juht on Marina Kuznetsova. Juubeliaasta tähistamiseks kohtutakse ja jagatakse erinevates Eesti otstes lava rühmadega, kellega on Kuljusel isiklik seos, näiteks kus on juhendajateks Kuljuse endised tantsijad.