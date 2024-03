Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder ütles, et taimekaitsevahendite ja väetistega hooletult ümber käies võivad need inimestele ohtlikuks muutuda. "Kui kaitsed aeda, kaitse ka iseennast! Näiteks õunapuid pritsima minnes tuleb kindlasti kanda prille, maski ja kindaid. Ka väetist peenrasse puistama hakates tasub kindad kätte tõmmata. Seda, kuidas ennast just konkreetse tõrjevahendi eest kaitsta, saab enne kasutamist lugeda toote etiketilt," rääkis Oder ning lisas, et kindlasti tuleb kemikaale hoida lastele kättesaamatus kohas.