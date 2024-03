Tere, isa! ⟩ Politsei hoiatab ohvri lapsena esinevate petturite eest

Rakvere politseijaoskond on saanud teateid netikelmidest, kes on võtnud hoopis uutmoodi lähenemise, et raha kätte saada. Kui seni pakuti inimestele võimalust investeerida, esitleti end politsei- või pangatöötajana, siis nüüd kirjutatakse inimestele hoopis familiaarsemal viisil.