Riigikohus arutles selle üle, keda saab looma väärkohtlemisel pidada kannatanuks

Riigikohus selgitas, et ühiskonnas tuleb kindlustada ja järgida eetilis-moraalset kokkulepet, mille kohaselt on inimesel keelatud tundeid omava ning valu tundva elusolendiga vääralt käituda. Kolleegium selgitas, et karistusseadustik ei kaitse üksnes ühiseid sotsiaalseid väärtusi vaid teatud juhtudel ka üksikisiku õiguseid.

Oma arutluses juhtis riigikohus tähelepanu, et kui loomaomanikul on enda lemmikuga tekkinud emotsionaalne side ja ta näeb pealt või saab teada oma looma rasketest füüsilistest kannatustest, siis võib see omanikule põhjustada hingelisi üleelamisi. Ja hingelised üleelamised võivad õigustada omaniku kannatanuks lugemist. Sama põhimõte kehtib kolleegiumi hinnangul igaühega, kellel on kannatada saanud looma lähedane side. Kannatanule tekib seega õigus looma julma kohtlemise alustatud politsei menetlus vaidlustada.