Nädala kaja: nädal näitas (ema)keelt

Sonda kooli endine direktor ja emakeeleõpetaja Meinhard Laks, kes alustas 1995. aastal allkirjade kogumist emakeele kaitseks ega jätnud jonni enne, kui aastal 1999 hakati emakeelepäeva tähistama riikliku tähtpäevana, võib pilvepiiril naeratada: emakeelepäev on eestlaste südamesse juured ajanud.

Et aasta keeleteoks tunnistati algupärase eestikeelse ülikooliõpiku «Rakubioloogia» ilmumine Toivo Maimetsa ja Sulev Kuuse juhtimisel, võib pidada igati märgiliseks sündmuseks. Õpikus, mis toob tippteaduse eesti üliõpilaseni emakeeles, sai 1180 leheküljel tervikuks 31 õppejõu mõttetöö. Sellega on võetud üle teatepulk Eesti riigi algusaja teadlastelt, kes pühendusid eesti teaduskeele loomisele ja arendamisele, samuti selgelt tõestatud, et meie emakeeles saab käsitleda ka kõige keerulisemaid teemasid.