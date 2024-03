Kolumn: poliitkultuur ja meelelahutus, -rahutus

Üle ookeani läks lahti maailma mastaapseim poliittsirkus – eelvalimiste tulemusena on sõelale jäänud presidendikandidaatidena Biden ja Trump. Olgugi et valimised leiavad aset alles novembris, sügelevad kulutamiskihelusest miljardid dollarid kampaaniaraha, staadioneid ja areene poleeritakse ning publik ihub ette hammast mõnusa mudaloopimise ootuses. Vabrikute uste vahelt imbub välja maguskibedat iidolite nägudega nänni tootmise lõhna ning õhk on paks ootusärevusest hea meelelahutuse, -rahutuse järele.