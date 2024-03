Üritus sai alguse muljet avaldava tantsuetteastega. Õhtut juhtinud riigigümnaasiumi õppenõustaja Andri Võsokovski polnud suu peale kukkunud ja sissejuhatus oli meeleolukas. Korraldajate sõnul on ta naturaalne talent, sest tal ei olnud võimalik peaproovi tulla ning kohale oli ta jõudnud kõigest paar tundi enne üritust. Võsokovski ütles avakõnes, et noored moeloojad mõtlevad kastist välja ja tahavad nööpi sellisesse kohta õmmelda, kuhu see tavapäraselt ei sobi.