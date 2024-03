Virumaa mees loob perega värsket kultuuriilma Ilmaveere keskuses

Abikaasa Lenna Kuurmaaga toimetab Ilmaveeres sügavalt Virumaa juurtega mees Lauri Mäesepp. End nimetab Mäesepp Setomaal ikkagi turistiks ja peab südames virulaseks, ometi on ta veendunud, et on kohanenud ja leidnud selles väikeses maanurgas oma paiga.