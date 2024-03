Saladusega naised. Go, Girl!

Kõik maalitud naised on sündinud kunstniku kujutlusest, kasutatud pole ainsatki modelli. «Eks nad tulevad minu seest,» sedastab Jule Käen-Torm. Maalitud naiste mõtlikkus tuleneb kunstniku sõnul sellest, et kurbus, üksildus ja loomepiinad on kütkestavad ja ligitõmbavad. «Ülevoolavat rõõmu kujutatakse kunstis vähem,» nendib ta.

«Mul polnud nende maalimisega mingit tagamõtet. «Naisi teen sellepärast, et tunnen neid lihtsalt kõige paremini. Naine on nii huvitav. Mehed on hästi loetavad. Naises on salapära ja see tekitab huvi ja uudishimu, mis seal taga on,» lausub kunstnik.