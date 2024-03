Enne laupäevast vastasseisu teadis 21-aastane Kapanen ette, et kogenud tšehhitari vastu ei saa kerge olema. "Oletasin, et matš tuleb tuline ja tasavägine ning isegi tundsin, et tuleb extraraund," tunnistas Kapanen ja lisas, et jäi väga rahule, et võitis nii kogenud vastast.