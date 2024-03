Eestis kaotas kehtivuse üle 1300 kolmandate riikide kodaniku relvaloa

Siseminister Lauri Läänemets ütles relvalubade kehtivuse lõppemist kommenteerides, et eelkõige oli antud otsus tingitud otseselt siseturvalisuse ja avaliku korra tagamise kaalutlustest. Nimelt tunnistati 15. märtsist kehtetuks 1300 mitte EL ja NATO liikmesriikide kodanikele antud relvaluba. Need, kellel ei õnnestunud tänavu 15. märtsiks relva müüa, pidid need PPA kätte hoiule andma. Eelkõige puudutas see Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodakondsusega relvaomanikke.

Siseministri sõnul on neil relvaomanikel, kes oma relva praegu politseisse hoiule on andnud, võimalus see relv aasta jooksul ise võõrandada. "Sealjuures lükkan ümber sotsiaalmeedias kõlanud linnalegendid justkui saaksid nad oma relvad müüa kellele tahes või koguni salaja. Loomulikult mitte – relvade politseile hoiule andmise mõte ongi ju see, et PPA saaks valideerida uue ostu ning anda tehinguks vajaliku loa. Alles PPA loa olemasolul on võimalik müüa relv selleks soetamiseks vajalikku luba omavale isikule – olgu siis tegu eraisiku, relvakaupmehe või kasvõi komisjonimüügiga," lisas siseminister.