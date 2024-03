Kriisiks valmis! ⟩ Haljala vald plaanib soetada Starlinki, Rakverel on varuks generaatorite armee

Kriisiolukorras on kõige haavatavamad kortermajades elavad linlased. Isegi kui esmane varjumiskoht on olemas, tekib pikema aja vältel probleem näiteks keskküttega. Lääne-Viru omavalitsuste kriisikomisjonides käib pidev töö selle nimel, et olla valmis. Aga valmisolek algab ennekõike üksikisiku tasandil.