Kastani puiestee renoveerimine algas suurte puude langetamisega

Kuigi Kastani puiestee renoveerimisele, ja eeskätt vanade kastanite eemaldamisele, on olnud ka vastuseisu, kulges töö vähemalt esmaspäeva ennelõunani rahulikult – ühtki avalikku protestijat-piketeerijat polnud ja arboristid OÜ-st Puulangetus said oma tööd rahulikult teha. "Ainus, kes on juttu ajama tulnud, oli üks vanahärra, kes uuris, kas ta ei saaks langetatud puid endale kütteks. Aga ma laitsin selle mõtte maha, sest ahju kütmiseks pole kastan küll hea puu," lausus arborist Raido Nagel.