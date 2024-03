Liigivahetus? ⟩ Vana paju otsustas käbisid kasvatama hakata

Kevadisi aiatöid teinud pere märkas esimesena paju all olevat käbikuhja. Lähemal uurimisel selgus, et üks käbidest oli surutud paju tüves oleva õõnsuse sisse ning jäi mulje nagu segadusse sattunud puu on vahepeal otsustanud kuuseks hakata.

Esialgu kahtlustati, et mõni orav on talvel puu otsas maiustamas käinud, kuid puutüvel olevad augud paljastasid tegeliku süüdlase. Tegu on rähni tööga, kes võrast ilmselt mutukaid otsimas käinud on. Talu perenaine on ka varasematel aastatel Eesti suurimat rähnlast – musträhni – toimetamas näinud.