Rakvere linnavalitsushoone katusele paigaldati nutikas vihmakoguja

"Andur annab meile reaalajas teada, kui suur vihm Rakveres parasjagu sajab. Seni oli lähim keskkonnaagentuuri ilmajaam, kust oli võimalik sademeteinfot saada, Väike-Maarjas. Kuna vihm võib olla paiguti väga erinev, ja eriti kehtib see paduvihmade korral, on Väike-Maarja Rakverest liiga kaugel, et saada infot linnas sadava vihma kohta," rääkis Nils Kändler Tallinna tehnikaülikoolist.