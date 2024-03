Juhtkiri: kui puu eluring saab otsa

Kastani puiestee puud on saanud eksperdihinnangu, nende seis on mäda ja minek nii või teisiti varsti ees. Kui puu on seest mäda, siis ei ole teda vaja hoida. Kui mäda puu kasvaks üksi keset põldu, siis olgu, elurikkuse mõttes võiks ta ju nii kaua mädaneda, kuni ümber kukub ning päris pihuks ja põrmuks kõduneb. Käidavas ja rahvarohkes kohas ei saa seest mädanenud puid hoida.



Kui uuendused toovad kaasa paremad tingimused jalutamiseks ja vaate nautimiseks, siis võib neid pidada vajalikeks sammudeks. Kavas on istutada alleele uued puud, mis loob värske ja ilusa tänavapildi. Hiljem, kui pisarad pühitud ja noored puud juba kasvavad, ega siis enam täpselt mäletatagi, mille pärast enne muretsetud sai. Mõistlik on hoida avatud meelt ja täheldada uuenduste positiivset mõju. Küll aga leidub neid, kes puude mahavõtmist heaks ei kiida. Kellegi või millegi vastu sõdimine on omalaadne «rahvus­sport», aga mitte ainult eestlaste, vaid terve maakera elanike «rahvussport». Alati on keegi, kes ei saa aru, ei taha aru saada või on lihtsalt pahatahtlik ja avaldab oma arvamust kõvahäälselt ning teisi ründavas stiilis.



Kastani puiestee vanu puid, valdavalt hobukastaneid, hindasid oma ala asjatundjad, ja kui puud haigeks tunnistati, siis leidus ikka neid, kes pidasid seda vandenõuteooriaks. Samas oli üks otse staadioni värava juures langetatud puu nii mäda tüvega, et päris ime, et see veel püsti seisis. Kui selline puu oleks langenud kellegi auto peale, või veel hullem, lausa inimese peale, siis oleks muidugi jälle linnavalitsus süüdi olnud, et miks sellised ohtlikud puud kasvama on jäetud.