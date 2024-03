Repliik: triikraud või kass, mure on sama

Minul triikrauamuret ei ole. See masin on mul küll kodus olemas ja umbes kord aastas läheb seda ka tarvis, kui mõni pidulikum ürp silumist nõuab. Voodipesu triikimisele ma aega ei kuluta, muud igapäevased riided triikimist enamasti ei vajagi.

Minul on pea igapäevaseks mõttekohaks kodust ära tulles, kas ma kassi ikka lasin rõdult tuppa. Elukas soovib nimelt käia rõdul linnuvaatlust tegemas ning mõnel hommikul traavib mitu korda sisse ja välja. Soojal ajal on uks ööpäev läbi lahti ja rõdupääse prii, aga praegu on veel külm. Olgugi et rõdu on klaasitud. Nüüd ma siin mõtlengi, kas minna koju kassi kontrollima või uskuda, et lasin ta enne lahkumist tuppa nagu alati.