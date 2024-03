Kommentaar: kool aitab kasvada inimeseks

Muutused toimuvad sellise kiirusega, et vahel tundub, et kogu koolielu on pea peale pööratud – püüeldakse justkui ideaalsüsteemi ja -korra poole, olgu selleks siis järjekordne koolivõrgu korrastamine või õpetajate töötasu- ja karjäärimudel, aga tulemuseks on ikka tõdemus, et täiuslikkuseni on veel pikk tee ja võibolla ei jõuagi me kunagi sinna, sest vahepeal väsime lihtsalt ära.