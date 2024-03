Ühe linnalasteaia võimalikkusest Rakveres

Kuidas see otsus erinevaid huvigruppe mõjutama hakkaks? Lapsed ja lapsevanemad on 1. septembril samas olukorras nagu enne lasteaedade ühendamist. Praegu toimub rühmade komplekteerimine, mille käigus kooli minevate laste rühmadesse on paigutatud uued mudilased. Igal rühmal on oma õpetajad ja õpetajate abilised. Igas lasteaiamajas on õppejuht ja majandusjuhataja.