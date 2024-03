Rakvere teatris algasid suvelavastuse proovid

Näidendi sündmused viivad vaataja täiesti tavalisse tänapäeva Iiri perekonda. Vanem poeg on jäänud koos ema ja isaga kodutalusse toimetama. Noorem poeg on naasmas ülikoolist koju jõulupuhkusele. Pühadeeelsed ettevalmistused võtavad aga sootuks ootamatu pöörde. Kahe venna iseloomud ei saaks olla erinevamad ja õli niigi tuleohtlikesse suhetesse lisab vanema venna pruut, kes on sisse võetud mõlemast mehest.