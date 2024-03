Rakvere Funkfest kuulutas välja esimesed esinejad

Tänavu suvel on tulemas kolmas Rakvere Funkfest.

Tänavusuvine kolmandat korda toimuv Rakvere Funkfest on ühepäevase superprogrammiga sutsakafestival, mis toimub 20. juulil Rakvere Vallimäel. Rakvere Funkfestil on läbi aastate üles astunud kõik Eesti funk-muusika tipud ja programmi värvikamaks muutmiseks on erikavasid koostanud ka teiste žanrite esindajad.