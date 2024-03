Ruudi ja Alla elu saab jälgida otsepildis

Ka uus pesa paikneb vanadel männi seemnepuudel. RMK taimla tundub neile endiselt turvaline koht, kus pesitseda, enne seda pesitsesid nad Raadil. RMK looduskaitsespetsialisti Triin Leetmaa sõnul on kanakull hoolimata sellest, et neid elab ka linnades, siiski pigem metsalind. "Linnamaastikus on neid kuskil 27 paari, Tartu kandis kolm-neli paari," ütles Leetmaa. Kogu Eestis on kanakulle 400–600 paari ringis.