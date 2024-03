Balletitähestik: baassammudest pas de deux’ni

Selleks et laval kauni muusika saatel lennelda, on tulnud teha keskendunult ja pühendunult tööd nii nõtketel neidudel kui ka pisimatel piigadel, keda lummab balleti ilu ja graatsia. See ilu ja kergus ei tule kergelt, tõdevad balletigala korraldaja, hariduse ja kultuuriseltsi Kaur juht Anne Nõgu ja Kaurikooli balletiõpetaja, endine baleriin Jaanika Suurmets.