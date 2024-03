Keegi ei peaks nii palju suhkrut sisse jooma

Viimaste uuringute järgi Eestis ülekaaluliste või rasvunud laste osakaal üha kasvab. Tervise arengu instituudi andmetel oli 2022. aastal 31% esimese, neljanda ja seitsmenda klassi õpilastest ülemäärase kehakaaluga. See on märkimisväärne hulk lapsi, kes seisavad silmitsi terviseriskidega, mis võivad mõjutada nende elukvaliteeti nii lähitulevikus kui ka täiskasvanueas.

Tegu on ülemaailmse murekohaga – pea kõik riigid nuputavad lahenduse kallal, mida veel kuskilt ei paista. Teame, et rasvumise probleemi on võimalik langusesse pöörata vaid tõenduspõhiste abinõudega.