Kevadekuulutaja: rehvivahetuspunktides on paremad ajad juba broneeritud

Elke Toyota järelteeninduse direktori Viljar Sillamaa sõnul on tänaseks nende esindustes juba ligi 70 klienti rehvivahetuse aja broneerinud. "Kindlasti on juba hetkel sobiv aeg hakata mõtlema rehvivahetuse peale ja soovitatav on ka aeg ära broneerida. Mida aeg edasi, seda vähem jääb valikut vabade aegade osas," selgitas ta.

​Sillamaa soovitab kasutada eraldi talve- ja suverehve ning mitte sõita aasta läbi lamellrehvidega. Põhjuseid selleks on mitu. "Lamellrehvid on toodetud ja disainitud ainult talvistes oludes sõitmiseks. Kuna lamellrehvid on toodetud nii-öelda pehmema seguga, siis paratamatult kuluvad need soojemate ilmadega märkimisväärselt rohkem kui tavapärased suverehvid. Samuti muutub pehmest kummisegust valmistatud rehvide pidamine soojade ilmadega kehvemaks," sõnas ta.