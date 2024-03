Juhtkiri: teetöölised on liiklejate sõbrad

Kes ei oleks tundnud meelepaha, seistes palaval suvepäeval teetööde tsoonis ummikus ja kirudes helkurvestides töömehi. Aga nii ei peaks mõtlema. Teeremont on tüütu, aga kuna Eestis ei ole võimalik aasta läbi teetöid teha, jäävad suuremad tööd suvesse. Puhkuste ajal tahetakse jälle rohkem ringi sõita ja siis need tolmused teetööd muudavadki liiklejaid ärevaks. Autosõitjate vaatevinklist on ikka nii, et kui teetööd käivad, on paha. Kui aga ei tehta, on kokkuvõttes veel hullem. See on lihtsalt üks asi, mis tuleb hea eesmärgi nimel ära kannatada.