Rakvere linn hakkab enda soovil rajatud ujulale selga keerama

Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee ütles, et 2022. aastal lõppes Rakveres 15-aastane ujula rajatundide ostuleping Aqva veekeskusega. Senini maksti kõrgemat hinda ja see oli linnavalitsuse hinnangul põhjendatud, et soodustada piirkonda taolise investeeringu tegemist.