Galerii ⟩ Rakvere linnavalitsuse ees piketeerisid rahulolematud lapsevanemad

Piketid on maakonnas just haridusteemade tõttu saanud juba üsna tavaliseks. Alles hiljuti avaldas Tapal meelt rahvas, kes pole teps mitte nõus valla haridusvõrgu korrastamise plaanidega.

Kümmekond inimest linnavalitsuse ees olid kogunenud sinna Triinu lasteaia hoolekogu esimehe Anti Palmi eestvedamisel. "Minu hinnangul on Rakvere linnavalitsuse haridusjuhtimine täielikult omavoli küüsis. Tänagi oli artikkel, et lihtsalt abilinnapea kabinetivaikuses on sündinud otsus ujulaaegu vähendada. Väidetavalt on liikumisõpetajatega pead kokku pandud, aga tarbijaga räägitud ei ole," sõnas piketi kokku kutsunud Palmi. "Aga nähes, kuidas see lasteaedade liitmine toimus, siis see "pead koos" tähendab teadagi mida."