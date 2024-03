Virumaa riigigümnaasiumite ühiskatsed käivad täisvõimsusel

Aeg on sealmaal, et lumi taandub, abituriendid annavad eksamiteks oma teadmistele viimast lihvi ning põhikooli peatsed lõpetajad teevad sisseastumiseksameid gümnaasiumisse. Ettevalmistusi on tehtud viimased üheksa aastat, kuid kordamine on tarkuse ema. Milleks täpselt valmistuma peab?