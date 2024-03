Teadlased avastasid Eestis uue liblikaliigi

Luha-pisivaksik on lõunapoolse levikuga liik, keda esmakirjeldati 1908. aastal Kaug-Idas. Euroopast avastati see liik 1990. aastatel ning tema levila siin on väga katkendlik – kitsas areaal ulatub Itaalia kirdetipust üle Austria, Slovakkia ja Ungari Ida-Ukrainani. Isoleeritud asurkonnad esinevad ka Balkani poolsaarel, kus luha-pisivaksik elab merepinnast 800–1200 meetri kõrgusel metsavööndis, samuti Kesk-Venemaal. Läti ainuke isend leiti 2015. aastal riigi kaguosast ning Leedus tehti luha-pisivaksiku esinemine kindlaks mõned aastad hiljem, kuid korduvad taasleiud järgmistel aastatel viitavad, et liik esineb seal püsivalt. Võttes arvesse liigi varem kaardistatud levikut, on Nigula looduskaitseala luha-pisivaksiku areaalis selgelt põhjapoolseim leiukoht.