Rakvere lasteaedade liitmise plaan läheb käiku ja linnal tuleb haridusvõrgule mõelda ka laiemalt

Rakvere linna lasteaedade ümberkorraldamine ja sellega kaasnenud protsessid on põhjustanud nii lapsevanemate kui ka paljude linnavolikogu opositsioonisaadikute seas pahameeletormi. Ka möödunud volikogu istungil heitsid olukorraga rahulolematud opositsioonisaadikud ette seda, et linnavalitsus on liitmisotsuse teinud üle volikogu pea. Eeskätt peeti silmas käiku, millega koondati Triinu lasteaia direktor Raido Parve.